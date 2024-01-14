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محافظة الجيزة: ضبط ٢٣ طن مصنعات لحوم وجلود دواجن وكبدة فاسدة

08:39 م الأحد 14 يناير 2024

أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:

محافظة الجيزة تضبط ٢٣ طن مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن حملات الضبط والتفتيش تمكنت من ضبط عدد "٢٣ طن و ٧٦٤ كجم" مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلي جانب تحرير ٤١ محضر للمخالفين.
وأوضح راشد، وفق بيان الأحد، أن الضبطيات شملت ٢٢ طن لحوم و مصنعاتها وجلود ودواجن فاسدة وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأشار محافظ الجيزة إلى، أنه في مجال التفتيش علي اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، تم ضبط ١٥٠٤ كجم.
ووجه راشد، الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأية مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين؛ مؤكدًا مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت.

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