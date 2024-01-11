وزير الري يتابع موقف منظومة الشكاوى بالوزارة

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب الوزير، والمهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار الدكتور "سويلم" إلى حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين وحل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة منهم طبقًا للوائح والقوانين المنظمة، موضحًا أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 بلغت 98.65% وانتهت الوزارة من بحث ودراسة 910 شكاوى وطلبات واستغاثات خلال ديسمبر 2023.

وأكد حرصه على المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، مع أخذ معدلات الشكاوى وسرعة حسمها في الاعتبار عن تقييم أداء الجهات المختلفة، والعمل على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، أجهزة الري المختصة بمحافظة الغربية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من تراكم المخلفات بجسر ترعه سحيم النيلي بقرية ميت الليث بمركز السنطة، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري الغربية، وتم تطهير الموقع وإزالة جميع المخلفات.

وفي محافظة البحيرة، تم التوجيه لأجهزة الصرف المعنية بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء بالتضرر من انسداد الصرف المغطي بمجمع رقم 5 أيسر مصرف عمومي 7، حيث تمت المعاينة وتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة له ذاتيًا بمعدات هيئة الصرف.

وفي محافظة القليوبية، تم التوجيه لأجهزة الصرف المعنية بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء بالتضرر من عدم تطهير مصرف الجبلاوية، حيث قامت الإدارة العامة لصرف القليوبية بالمعاينة على الطبيعة ودفع المعدات اللازمة لتطهير المصرف.

وفي محافظة الدقهلية، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء بالتضرر من تراكم القمامة بترعة البوهية بمركز ومدينة السنبلاوين، وتمت المعاينة على الطبيعة وتطهير الترعة وحسم الشكوى.

جدير بالذكر أنه يتم تلقي الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة، ويمكن للمواطنين تقديم شكاواهم ومقترحاتهم لإدارة الشكاوى المختصة بالوزارة عن طريق البريد الإلكتروني rcservice@mwri.gov.eg .