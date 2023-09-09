"تعليم النواب" تثمن استعدادات الحكومة للعام الدراسي الجديد

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تأييده لجميع السياسات والإجراءات التي اتخذها الحكومة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة لبدء العام الدراسي الجديد خاصة فيما يتعلق بالتأكد من جاهزية جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأكد أمين، في بيان السبت، أن هذه السياسات هدفها الرئيسي الحفاظ على سلامة التلاميذ والحفاظ على أرواحهم حتى لو تطلب الأمر غلق المدارس غير الجاهزة لبدء الدراسة.

وأشاد النائب بتجديد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تأكيده الواضح والحاسم على مسئولي هيئة الأبنية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ومديري المديريات التعليمية، جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023/2024 لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية وتأكيد الوزير على ضرورة مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية، والانتهاء من أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسي، واستبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

وطالب النائب أشرف أمين، المحافظين على مستوى الجمهورية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى ومديري مديريات وإدارات التربية والتعليم مساندة ودعم جهود الدكتور رضا حجازي، في هذا الصدد وذلك من خلال قيامهم بجولات مكثفة للمرور على جميع المدارس في مختلف المحافظات ومراجعة أعمال الصيانة بها للتاكد من تنفيذ خطط وسياسات الدكتور رضا حجازي بإجراء مسح شامل للمدارس على مستوى الجمهورية وإعداد تقرير عاجل خلال عشرة أيام حول موقف هذه المباني ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.​