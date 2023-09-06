برلمانيون: مواجهة الانفجار السكاني مسئولية وطنية وشعبية في الوقت الراهن

كتب - نشأت علي:

أشاد سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته المهمة أمام المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية والذى تدور فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكداً أن الرئيس السيسى أعطى أكبر اهتمام فى كلمته بملف القضية السكانية وتأثيراتها السلبية على مشروعات التنمية.

وطالب " حنفى " فى تصريحات له اليوم، الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة والمواطنين بإعطاء أولوية كبيرة لرؤية الرئيس السيسى لحل مشكلة الزيادة السكانية والإسراع فى إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التى استمرت لعقود طويلة مؤكداً أن الوقت الراهن وفى ظل استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية أصبح مواجهة ظاهرة الانفجار السكانى مسئولية وطنية وشعبية.

وأشاد بإطلاق المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان والتي تؤكد على ضرورة الاستثمار في البشر وضمان الحقوق الإنجابية التى تشمل تنظيم الأسرة بكل أبعاده وكيفية دمج خدماته مع الصحة الأولية، وكذلك توفير وسائل بطرق مختلفة غير تقليدية والمشورة الشاملة والتسويق المجتمعي لتنظيم الأسرة بتوزيع الرائدات بشكل مختلف وكذلك الاهتمام بالمسنين ووضع خطط للتعامل مع تلك الفئة.

من جانبه أكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اتفاقه التام مع جميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمام المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية الذى تدور فعالياته داخل العاصمة الإدارية الجديدة مشيراً إلى أن القضايا التى استعرضها الرئيس السيسى أكدت على مجموعة من الحقائق فى مقدمتها ضرورة مواجهة أزمة ارتفاع معدلات النمو السكانى باعتبار أن المشكلة السكانية اصبحت قضية أمن قومى لأنها تمثل خطراً داهماً على معدلات التنمية الاقتصادية وعلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وقال إن مواجهة أزمة الانفجار السكانى تتطلب الاسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس السيسى التى طرحها بكل شفافية ومصداقية أمام هذا الحدث العالمي ليس لمواجهة هذه الازمة داخل مصر ولكن اقليمياً وعربياً وافريقياً ودولياً مؤكداً أن جميع القضايا المهمة التى استعرضها الرئيس السيسى أمام هذا الحدث العالمى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع دول العالم المشاركة فى هذا المؤتمر.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسى كشفت عن حقيقة فى غاية الأهمية وتتمثل فى الطفرة الكبيرة والهائلة التى حققتها الدولة المصرية في قطاع الصحة بشهادات محلية وعالمية مشيرا إلى المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة ساهمت في تلبية احتياجات القطاع والوصول للملايين.

وقال إن أكبر دليل على ذلك نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في القضاء على فيروس سي عبر مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة مشيراً الى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بهذا الانجاز المصرى التاريخى الذى انبهرت به العديد من دول العالم ومنظماته.

وأكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب أن كلمة الرئيس في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية كانت واضحة وحاسمة فيما يتعلق بجميع التحديات التى تواجه ملفى الصحة والمشكلة السكانية.

وقال: علينا أن نعترف بأن جميع الحلول التقليدية لمواجهة أزمة الانفجار السكانية كانت فاشلة على مدى العقود الماضية مؤكداً على ضرورة العمل على إيجاد حلول وآليات غير تقليدية لتجنب مخاطر الزيادة السكانية على الاقتصاد الوطنى رتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها وتحسين جودة المعيشة للأفضل.

وأكد أن حل المشكلة السكانية يجب أن تبدأ من الأسرة المصرية وذلك لن يتحقق إلا بوجود قناعة داخل الاسرة المصرية بأن الزيادة السكانية لن تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطنى فقط ولكن البداية ستكون بالتأثير السلبى على الاسرة المصرية فزيادة افراد الاسرة مع تدنى دخل الاسرة سيؤثر سلبياً على كل ما يتمتع به افراد الاسرة من رعاية صحية وتعليمية وثقافية وسكن وملبس وغذاء وغيرها من الخدمات الاخرى مؤكداً أن اقناع الأسرة المصرية بهذه الرؤية لن يتحقق إلا من خلال زيادة الوعى لدى المواطنين وهذا الأمر مسئولية الدولة بجميع مؤسساتها وفى مقدمتها المؤسسات الدينية والاعلامية والثقافية.