حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن أزمة الزيادة السكانية.. والأزهر يُعلق على عمرة البدل

كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، واستمرار الجدل حول عمرة البدل وأول تعليق من الأزهر على تلك الدعوة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي: الناس خرجت في 2011 لإحساسها بعدم قدرة الدولة على تلبية مطالبها

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سبب خروج الشعب المصري في 2011 ورغبته في تغيير الوضع.

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أول تعليق من الأزهر بشأن "عمرة البدل"

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن تعظِيم شعائر الله واجبٌ على كلِّ مسلم، ويتعيّن أن يؤديها بنفسه، متى كان قادرًا على أداء مناسكها، لما يحققه قصد بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله ﷺ من تعزيز التواصل الرّوحي، والإيمان بالله، والتعلق به سبحانه.

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بعد الجدل.. أمير منير يحذف فيديو إعلان "عمرة البدل"

حذف صانع المحتوى الديني أمير منير، الفيديو الذي نشره عبر صفحته السبت الماضي، يدعو من خلاله المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني.

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مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى بورتسودان

أقلعت من مطار القاهرة الدولي أولى رحلات شركة مصر للطيران والمتجهة مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان وعلى متنها 114 راكباً.

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الطقس.. الأرصاد: ارتفاع كبير في الحرارة والقاهرة تسجل 40 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس البلاد مستمر في الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الـ24 ساعة المقبلة، مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم عن أمس الاثنين.

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الحوار الوطني.. ضياء رشوان: البلاد لا تدار أو تسير بالزكاة والصدقات

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسة مناقشة ملف التضخم وغلاء الأسعار هي جلسة علمية، والجميع ركز خلالها على الأبعاد الاقتصادية.

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تحذير من سرقة بيانات ورصيد.. بيان "حماية المستهلك" بشأن صفحة تنتحل صفة شركة مبيعات

حذَّرَ جهازُ حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدَّعي أنها تابعةٌ لشركة متخصصة في البيع عبرَ المنصات الإلكترونية (التسوق الإلكتروني) .

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