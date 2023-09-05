مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى بورتسودان
كتب - محمد عبيد
أقلعت من مطار القاهرة الدولي أولى رحلات شركة مصر للطيران والمتجهة مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان وعلى متنها 114 راكباً.
وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران: بدأ إقلاع أولى الرحلات اليوم الاثنين إلى المدينة السودانية، وسيستمر الخط بمعدل 7 رحلات أسبوعيا، وأقلعت أول رحلة إلى بورتسودان تحمل رقم 865 الساعة 5 صباحاً وعليها 114 راكبا، وعادت إلى القاهرة برقم 866، وذلك ضمن أحدث خطوط الناقل الوطنى فى ضوء خطة الدولة المصرية نحو تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال تنشيط الحركة الجوية بين الدول المختلفة.
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