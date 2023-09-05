السيسي: الناس خرجت في 2011 لإحساسها بعدم قدرة الدولة على تلبية مطالبها

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سبب خروج الشعب المصري في 2011 ورغبته في تغيير الوضع.

وقال الرئيس، خلال المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء:"الناس خرجت ليه في 2011؟ خرجت عشان حاسة إن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب".

وأضاف الرئيس السيسي:"محدش كان واخد باله إن الدولة قدراتها لا تستطيع أن تلبي لهم هذه المطالب".

وتابع الرئيس:"الناس إتقالها الدولة مش قادرة تعمل ومش قادرة تقدم، كان ناتج عن تصور معين".

وأشار الرئيس إلى أن التغيير في مصر يتحقق بجهود مشتركة بين المواطنين والحكومة والقيادة للعمل بفهم ووعي من أجل تنظيم قدرة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.