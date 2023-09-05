الطقس.. الأرصاد: ارتفاع كبير في الحرارة والقاهرة تسجل 40 درجة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس البلاد مستمر في الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الـ24 ساعة المقبلة، مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم عن أمس الاثنين.



وأضافت، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى ما بين 34 و35 درجة، وأنه بدءا من الأربعاء، سنتأثر بكتل هوائية صحراوية تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذورة الارتفاع في درجات الحرارة تكون يومي الخميس والجمعة، لأنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة في الظل، والمحسوسة 40 درجة بسبب نسب الرطوبة، والأجواء تكون شديدة الحرارة.



ونصحت المواطنين بتوخي الحذر خلال ذروة ارتفاع الحرارة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث تكون الحرارة أعلى خلال الفترة من 12 ظهرا حتى الرابعة عصرا.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تبدأ في التحسن مرة أخرى بداية من الأسبوع المقبل، حيث تعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية.​