بعد الجدل.. أمير منير يحذف فيديو إعلان "عمرة البدل"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حذف صانع المحتوى الديني أمير منير، الفيديو الذي نشره عبر صفحته السبت الماضي، يدعو من خلاله المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني.

ولم يعلن أمير منير بعد عن سبب حذف الفيديو، بعد نشره فيديو أمس الاثنين يرد من خلاله على الهجوم الذي تعرض له بعد إعلانه عن عمرة البدل.

وقال أمير في الفيديو الذي نشره أمس، إن الوكالة بالحج والعمرة أمر شرعي أجازهما العلماء بشروط، وتوجد عليها أدلة كثيرة، وما ذكرته في الفيديو هو حديث العلماء.

وأضاف:"يجوز الحج والعمرة عن ثلاث أشخاص "العاجز - المتوفى - المريض"، وهو قول العلماء، فهناك عبادات ذكرها العلماء وتجوز فيها الإنابة مثل الزكاة والحج والعمرة وذبح الأضحية، وأخرى لا تجوز فيها مثل الصلاة والصيام والدعاء".

وأضاف:"ذهبت إلى الشركة صاحبة التطبيق سعودية وذهبت إليها وتأكدت بنفسي من أن هذه الشركة تقدم خدمة جيدة"، متابعا:"ماذا يضير البعض إذا حصلت على أموال جراء هذا الإعلان؟".

وتابع:"الحكومة السعودية لديها تطبيق رسمي حول هذا الأمر".

ومن جانبه، رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، على هذه الدعوة قائلا: "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

وأكد كريمة أن كثير من الذين يتحدثون عن الدين عبر السوشيال ميديا جهلاء سفهاء، وليسوا علماء أو مفتيين، متابعا: كل الناس بقت مفتين على السوشيال ميديا، ومعظم فتواهم في الجزء الأسفل من المرأة والتي تعتمد على الإثارة".

وعن دعوة أمير منير، قال كريمة: "الأفضل للإنسان أن يذهب هو لأداء العمرة والحجز دون الحاجة إلى شخص آخر يؤدي هذا العمل عنه".

وتابع: يجب على المسلمين أن يردوا الإفتاء إلى أهل التخصص في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، ويجب على العقلاء لا يرجعون إلى المرجعيات الإخوانية ولا إلى أمراء الدواعش، ولا إلى توجهات الشيعة".

وأشار إلى أن الأخوان المسلمين والسلفيين كانوا يعتمدون على التبرعات التي تتم في المساجد، وتم منعها، والآن يبحثون عن طرق جديدة لجمع الأموال من الناس.

وكان أمير منير، كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تخيل تعمل عمرة لأحبابك: متوفى- مريض- عاجز، بأقل من 4000 جنيه.

وفي مقطع فيديو على صفحته بفيسبوك، قال إنه استخدم التطبيق وأدى أحد الأشخاص عمرة عن والده المتوفى، ونصح المتابعين باستخدام التطبيق، الأمر الذي انتقده البعض، إذ اعتبروا الأمر تجارة بالدين.

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