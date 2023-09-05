الحوار الوطني.. ضياء رشوان: البلاد لا تدار أو تسير بالزكاة والصدقات

كتب- إسلام لطفي:

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسة مناقشة ملف التضخم وغلاء الأسعار هي جلسة علمية، والجميع ركز خلالها على الأبعاد الاقتصادية وأيضا السياسية والاجتماعية.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة: كمواطن لو كنت أجلس أمام الشاشة لأصابني الإحباط مما تم طرحه وعرضه، حيث لم أجد حلا واحدا للأزمة سواء كمواطن وحتى كقيادة للدولة.

وعلق المنسق العام للحوار الوطني على كلمة علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي نادي فيها بالاستعانة برجال الدين، قائلا:"البلاد لا تدار ولا تسير بالزكاة والصدقات".

وتابع:المواطن له حق، ولا يستحق الصدقة، وأرجو أن نرفق به، نحن لا نشحت على المواطن، وعلينا أن نتحدث عن حلول، مؤكدا أن مجلس الأمناء في حيرة، ويبحث عن المقترحات والتوصيات المحددة والصريحة، خاصة في مثل تلك الجلسة، التي تم تأخيرها للأعداد لها الإعداد الجيد.

واستطرد: لست مفوضا بالحديث باسم المواطن ولكن كمواطن زعلان منكم".

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