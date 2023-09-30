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BBC

السيسي: عندنا مليون واقعة سرقة كهرباء شهريا.. والوزير مش عارف يدفع فلوس البترول

10:32 م السبت 30 سبتمبر 2023

مؤتمر حكاية وطن

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كتب- محمد أبوبكر
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزير الكهرباء يرسل لي تقرير شهري منذ توليت المسئولية؛ بوجود مليون سرقة، وهذا التقرير الشهري عن حجم السرقات الكهرباء في مصر، لا بتقل؛ مليون حادثة كل شهر عن سرقة الكهرباء بقالنا 96 شهر بـ 96 مليون واقعة.

وأضاف السيسي: وزير الكهرباء لا يقبض ثمن جزء من الكهرباء نتيجة السرقات، وبالتالي لا يدفع ثمن الطاقة التي يأخذها من وزير البترول، وبالتالي طلع بيان يقول لو وزير البترول اداني الطاقة هاعمل كهرباء، اللي قبل كدة كانوا بيخبوا الحقائق عن الناس ولكن أنا أقول كل شيء للناس.
ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.
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