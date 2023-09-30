رئيس الوزراء: بنبي بلد ممكن مش لينا والأجيال الحالية بتدفع الفاتورة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تبني دولة ربما ليست للأجيال الحالية.

وأضاف "مدبولي"، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت: بنبي بلد ممكن مش لينا والأجيال الحالية بتدفع الفاتورة.

وتابع رئيس الوزراء: ثقوا في الله، البلد دي هتستمر وتتقدم وهتبقى دولة تانية بتحط مصر على الخريطة وتقول إزاي الدولة حققت النهضة والتنمية دي.

وواصل: منزهقش ومنقولش امتى هنخلص، قدامنا لسه وقت لكن مع قيادة لديها إرادة ورؤية للتنفيذ والإصلاح ربنا هيوفقنا.