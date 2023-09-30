رغم الإنجازات.. رئيس الوزراء: الناس بتسأل عن طريقة الخروج من هذه الأزمة

كتب- محمد أبو بكر:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، ما تم من إنجازات على مدار الـ 9 سنوات السابقة.

وقال "مدبولي"، خلال كلمته في اليوم الأول للمؤتمر، السبت، إن الإنجازات كانت بهدف خدمة المواطن المصري، ولم تحدث منذ قرون في الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الأزمة العالمية جعلت جميع دول العالم خاصة النامية ومنها مصر تعاني من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار، وأصبح لسان حال المواطن المصري رغم الإنجازات يتساءل: كيف سنخرج من هذه الأزمة؟، ومتى ستكون مصر مثل دول كثيرة في العالم أصبحت أمثلة للنجاح والتقدم ودول أخرى كانت في ظروفنا نحاول اللحاق بهم مثل كوريا واليابان، والصين؟.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الدول لم تصل إلى ما وصلت إليه في يوم وليلة، مستعرضًا شكل ماليزيا في بداية النمو، وسنغافورة عندما بدأت تجربتها سنة 1959، وتجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية التي وصلت حاليًا مكانتها الحالية، ومثلها الصين.

ولفت مدبولي، إلى أن الدول لا تكون ذات شأن في يوم وليلة، وتأخذ عقودا حتى تصل إلى هذه الدرجة، مشيرًا إلى أن سنغافورة استغرقت 20 عاما حتى وصلت إلى هذه الإنجازات، وأجمعوا على ثوابت رئيسية وهي:

1- التنمية هي الأولوية الكبري، ومفتاح حل مشكلاتها، من خلال المشروعات المتعددة التي تنهض بها الدولة.

2- التوسع في الإنفاق في البنية التحتية، واستثمرت بين 20 إلى 40% من الناتج المحلي على مدار عقود، ولا تقل عن عقدين من الزمان.

3- الأهم أن كل هذه التجارب الناجحة، كانت تقودها قيادة لديها رؤية وإصرارا على التنفيذ واستطاعت بناء الأساس، التي مكنت الدولة على الاستمرار في نفس الطريق بعد رحيلهم.

4- التجربة لا تنتهي خلال 5 أو 10 سنوات.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

ويستهدف المؤتمر عرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات منذ عام 2011 وحتى اليوم.

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