وفاة الكاتب الروائي كمال رحيم.. والعزاء بمسجد الشرطة الأحد

كتب- محمد شاكر

توفي اليوم الجمعة، الكاتب الروائي كمال رحيم، عن عمر يناهز ٧٦ عاما، وذلك بمستشفى الشرطة بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تقيم الأسرة العزاء في مسجد الشرطة بالتجمع، يوم الأحد المقبل

حصل كمال رحيم من مواليد 1947، على ليسانس الحقوق والشرطة فى يوليو عام 1968، ثم ماچستير القانون العام من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1975، ودبلوم الإحصاء الجنائى من المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية عام 1978 بتقدير امتياز. ثم دكتوراة فى النظم السياسية والقانون الدستورى من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1986 بتقدير امتياز.

تدرج فى وظائف الشرطة حتى وصل إلى رتبة لواء، وعمل مفتشا للإنتربول المصرى فى فرنسا عام 1978، ثم صار مديرا له عام 1985 وحتى عام 1988.

درَّس القانون العام بأكاديمية الشرطة بسلطنة عمان عام 2005، وانتدب للإشراف على رسائل عدة بأكاديمية نايف للأمن بالسعودية وأكاديمية الشرطة بمصر.

وحصد كمال رحيم العديد من الجوائز من أشهرها: جائزة نادي القصة أربع مرات على قصصه القصيرة؛ مرتين في عام 1996م، ومرة في عام 1997م، ومرة أخيرة عام 1998م، وجائزة الدولة التشجيعية عام 2005م عن روايته يوميات مسلم يهودي وقلوب مُنهمكة، وجائزة الدولة التشجيعية عام 2009م، عن روايته أيام الشتات، وجائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2022.