الجيزة: رفع ٥٠٠ حالة إشغال للمحال وتمشيط شوارع بالجنوب

كتب- محمد أبو بكر:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في تنفيذ حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام؛ لمنع اشغالات و مخالفات المقاهي والمطاعم والمحال.

واطلع المحافظ وفقاً لبيان الجمعة، علي نتائج الحملات التي أسفرت عن غلق ورشة طلاء مقامة بالمخالفة بدلاً من الجراج بالعقار رقم ٤٩٥ أ قطاع هضبة الأهرام مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، ومصادرة المحتويات؛ حفاظاً على سلامة المواطنين نظراً لاستخدامه مواد سريعة الاشتعال.

كما شملت الحملات، ضبط وإزالة مخالفات بناء شده خشبية لإقامة سقف روف مخالف بالعقار رقم ١٢٤ ب قطاع هضبة الأهرام.

وتم غلق وتشميع كافيه دهب بالعقار رقم ٣٩٥ أ قطاع هضبة الأهرام؛ للتعدي علي الطريق العام، بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء علي مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في اطار الاستجابة لشكاوى المواطنين.

كما تابع محافظ الجيزة، جهود حملات حي جنوب الجيزة، والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع، بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت (شوارع المدرسة، و أحمد ماهر، و سعد زغلول، و الصناديلي، والغرفة التجارية، و المحطة، و الأهرام، من ميدان الجيزة، والبحر الأعظم، و جزيرة الدهب، والمحطة، و المدبح القديم، وربيع الجيزي أمام المجمع).

وأسفرت عن رفع ٥٠٠ حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية والتحفظ علي عدد 8 توك توك؛ لمخالفتهم للسير عكس الاتجاه و في غير الأماكن المخصصة لهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي علي أرصفة المشاة والطريق العام علي مدار اليوم.