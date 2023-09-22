اليوم.. آخر أيام فصل "الصيف" فلكيا وغدا ذروة الاعتدال الخريفي

القاهرة - أ ش أ

يطوى النصف الشمالي للكرة الأرضية اليوم صفحة فصل الصيف فلكيا ، بعد أن استمر نحو 93 يوما استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف غدا السبت.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيشهدون غدا ذروة الاعتدال الخريفي في الساعة الساعة التاسعة و49 دقيقة و 6 ثوان صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، وطوله سيكون حوالي 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة حتى الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر القادم.

وأضاف أن الشمس ستكون على خط استواء الأرض مباشرة قادمة ظاهرياً من شمال السماء متجهه نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف.

ومن جانبه، أشار المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة ، في بيان أصدره اليوم ، إلى أن السبب في حدوث الاعتدال الخريفي يرجع لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيدا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.

وأوضح أن الشمس ستشرق يوم الاعتدال غدا من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية غير مائلة إلى الشمال أو الجنوب في كل أنحاء العالم ويكون طول الليل النهار "تقريبا" متساوي بطول 12 ساعة.

وأكد أن الدخول في فصل الخريف لا يعني بأن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئا فشيئا، وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجويّة، وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء ،لذا تتقلب فيه درجات الحرارة باستمرار ،كما أنه يُعتبر البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية، حيث تكثر حالات عدم الاستقرار الجوي ، بما في ذلك في شبه الجزيرة العربية، وترتفع فيه فرص تساقط الأمطار الرعدية في منطقة الخليج العربي.​