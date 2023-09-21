"العمل": تدريب مجاني بالوادي الجديد على 3 مهن يحتاجها سوق العمل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، تابعت تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للشباب بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة، وورش الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بمدينة موط.

أضافت العمل في بيان، أن التدريب على مهن خراطة المعادن، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وإصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة، والتي يتطلبها سوق العمل ويبحث عنها الشباب من أبناء المحافظات، من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة؛ لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التى تسمح لهم بالالتحاق بفرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه قام بعمل زيارة لورش التدريب المهنى؛ لتفقد سير العملية التدريبية والتأكد من تنفيذ البرامج والأساليب المخصصة لكل مهنة؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها للشباب، والاستماع إلى آراء وتطلعات المتدربين ومحاولة تحقيقها.

وأشار، أن الدورات التدريبية تضمنت مهنة خراطة المعادن لــ 15 متدرب، ومهنة التبريد والتكييف لـ 15 متدرب، ومهنة الطاقة الشمسية لـ 16 متدرب ومتدربة، ومهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس لـ 15 متدرب.

ولفت إلى أن ذلك في إطار التنسيق بين المديرية وإدارة المياه الجوفية بالوادى الجديد، حيث تخلل تلك البرامج تدريبات نظرية وعملية مع التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية المقدمة لشباب المحافظة برعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.