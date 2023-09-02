الصحة تعلن عن وظائف خالية.. شروط وتفاصيل
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية التالية (مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة – وكلاء لمديريات الشئون الصحية – مديرين للإدارات العامة للمستشفيات بمديريات الشئون الصحية).
وحددت وزارة الصحة والسكان، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف.
1- هذا الإعلان قاصر على الأطباء العاملين في وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية.
2- يفضل أن يكون المتقدم صاحب خبرة في إدارة المستشفيات والمديريات.
3- يجب ألا يزيد السن عن 55 عامًا، ولم تقع عليه أي جزاءات إدارية.
ويمكن إرسال لإرسال الطلبات والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني التالي: curativecare.mohp@gmail.com
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