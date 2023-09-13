إعلان

BBC

بقايا العاصفة دانيال.. "الأرصاد" تكشف مناطق المنخفض الجوي المتوقعة وقوة الأمطار

03:21 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

العاصفة دانيال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد انتهاء الأمطار على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والتي تمتد إلى بعض المناطق من محافظات الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة وبعض المناطق من وسط سيناء.

وأكدت غانم أنه يوجد منخفض جوي الآن ويتجه إلى المناطق الشرقية في مصر، وهذا المنخفض هو المتبقي من العاصفة دانيال.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه يوجد تحسن واستقرار في الأحوال الجوية؛ ولكن ما زالت هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض الأماكن، وتكون ما بين خفيفة ومتوسطة وغير مؤثرة تمامًا على أي أنشطة يومية.

وتابعت غانم بأن هناك نشاطًا للرياح سرعته ما بين 30 و35 كم/ الساعة، ويؤدي إلى مزيد من الإحساس بتحسن الأحوال الجوية، والشعور بقيم درجات حرارة أقل.

سوق مصراوى

العاصفة دانيال هيئة الأرصاد الجوية الأمطار الطقس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
​تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد الصحية التكنولوجية المعتمدة لدى "التعليم العالي"
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market