بقايا العاصفة دانيال.. "الأرصاد" تكشف مناطق المنخفض الجوي المتوقعة وقوة الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد انتهاء الأمطار على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والتي تمتد إلى بعض المناطق من محافظات الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة وبعض المناطق من وسط سيناء.

وأكدت غانم أنه يوجد منخفض جوي الآن ويتجه إلى المناطق الشرقية في مصر، وهذا المنخفض هو المتبقي من العاصفة دانيال.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه يوجد تحسن واستقرار في الأحوال الجوية؛ ولكن ما زالت هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض الأماكن، وتكون ما بين خفيفة ومتوسطة وغير مؤثرة تمامًا على أي أنشطة يومية.

وتابعت غانم بأن هناك نشاطًا للرياح سرعته ما بين 30 و35 كم/ الساعة، ويؤدي إلى مزيد من الإحساس بتحسن الأحوال الجوية، والشعور بقيم درجات حرارة أقل.