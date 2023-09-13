وزير الصحة يبحث مع مسئولي مجموعة "أثينا الطبية" التعاون في القطاع الصحي

كتب- أحمد جمعة:

قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إن مصر واليونان يجمعهما تاريخ طويل من العلاقات الأخوية، مثمنا الجهود المبذولة من الدولتين في إطار تطور أنظمتهما الصحية، ومتطلعا لاستمرار مدّ جسور التعاون بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال عقد الوزير 3 اجتماعات، مع رئيس مجموعة أثينا الطبية الدكتور جورج أبوستولوبولوس، وعدد من ممثلي المجموعة، بمقر مركز أثينا الطبي، وذلك ضمن برنامج زيارته لدولة اليونان.

وبحث وزير الصحة، مع الجانب اليوناني، الاستثمار في مجال المنشآت الطبية الخضراء، صديقة البيئة، بالإضافة إلى التعاون في المشروعات الصحية المصرية الجارية، وجذب الاستثمارات الطبية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار إن الوزير، بحث مع الجانب اليوناني، التعاون في تبادل الخبرات الطبية، والتدريب، وتبادل المهارات والتعرف على الأنظمة الطبية المتطور باليونان، إلى جانب مناقشة إنشاء كلية طب في مصر، بالتعاون بين البلدين.

وأشار المتحدث إلى تأكيد الوزير، على أن مصر تمتلك كوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، مضيفا أن الوزير استعرض إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي، وعلى رأسها المبادرات الرئاسية في مختلف مجالات الصحة العامة، وحملة «100 يوم صحة» وكذلك مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يضمن للمواطن المصري، الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالمية.

وأوضح أن الوزير بحث مع الجانب اليوناني فرص التعاون في مجال السياحة الصحية، حيث أكد الجانبان أهمية وضع خطة محددة، وتنظيم الاجتماعات الدورية، للاستثمار في هذا الملف الهام، بالإضافة إلى بحث التعاون في ملف التشخيص «عن بُعد».

ولفت المتحدث إلى أن الدكتور جورج أبوستولوبولوس، دعا وزير الصحة، إلى زياة المجموعة الطبية، وتفقد المراكز الطبية الحديثة والمتطورة، والتعرف على النظام الصحي اليوناني، ومنظومة العمل في مختلف منشآت وأقسام المجموعة، حيث تفقد الوزير المنشآت الخاصة بعلاج مرضى الأورام، والمعامل الطبية الحديثة، مضيفا أن الجانب اليوناني، دعا وزير الصحة، لحضور افتتاح الجناح الجديد للمجموعة في شهر نوفمبر القادم.

من جانبه، أشاد الجانب اليوناني، بنجاح التجربة المصرية في القطاع الصحي، مؤكدا أن مصر غنية بقدراتها البشرية الماهرة والمتميزة، ومعربًا عن استعداد بلاده إلى التعاون مع الجانب المصري، وتقديم كافة سبل الدعم للقطاع الصحي، والتعاون في تنظيم برامج تدريبية متبادلة للفرق الطبية المصرية واليونانية، لتحقيق أقصى استفادة، وتنمية المهارات والقدرات الطبية.

يذكر أن مجموعة «أثينا الطبية» تأسست في عام 1984، وحققت نجاحات دولية متميزة في مجال الرعاية الصحية، وتمتلك خبرات واسعة في علاج المرضى الدوليين، والسياحة الطبية.​