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قريبًا.. عودة أسامة كمال على شاشة قناة dmc

09:17 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الإعلامي أسامة كمال

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كتب- إسلام لطفي:

انضم الإعلامي أسامة كمال إلى قناة dmc، لتقديم برنامج "مساء dmc"، الذي يذاع يومياً على شاشة القناة الساعة التاسعة مساء، على أن يبدأ الظهور على الشاشة قريبًا.

وسبق أن قدَّم أسامة كمال البرنامج في بداية انطلاق القناة، وظل فى تقديم مساء dmc لعدة سنوات قبل أن ينتقل إلى تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور.

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الإعلامي أسامة كمال أسامة كمال على شاشة قناة dmc أسامة كمال يقدم برنامج مساء dmc

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