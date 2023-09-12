تصنيع المعدات الزراعية ودعوة زيارة.. تفاصيل لقاء القصير ممثلي إحدى المؤسسات الروسية الكبرى

كتب- أحمد السعداوي:

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، مسؤولي شركة روسبتسماش (Rosspetsmash) الروسية العاملة في تصنيع المعدات الزراعية بجميع أشكالها.

جاء ذلك بحضور أليكسي تروفيمشينكو، رئيس التمثيل التجاري بالسفارة الروسية بالقاهرة؛ بهدف بحث فرص التعاون في مجال المعدات الزراعية، والتي تتناسب مع الظروف المصرية والمساحات الصغيرة من الأراضي الزراعية.

وأكد وزير الزراعة عمق التعاون الاستراتيجي بين البلدَين والتوافق في الرؤى السياسية بين القيادة السياسية بالبلدين، قائلًا إن من ضمن أولويات الوزارة في المرحلة الحالية هو محاولة توفير المعدات الزراعية لصغار المزارعين؛ للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وخفض تكلفة الإنتاج.

وكلف القصير قيادات الوزارة المعنية بإعداد دراسة متكاملة عن احتياجات السوق المصرية من هذه المعدات ونوعيتها؛ لاستخدامها كقاعدة بيانات تتم الاستفادة بها في مثل هذه الحالات.

وأشار القصير إلى أهمية قيام الشركة بتوفير نماذج من المعدات الروسية التي تنتجها المؤسسة بمحطات الزراعة الآلية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية؛ بهدف نشرها بالسوق المصرية.

وأكد أليكسي سعادته لارتفاع حجم التبادل التجاري المصري- الروسي من المنتجات الزراعية المصرية إلى نسبة ٣٠٪ خلال العام الماضي، وأن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلب من المستهلك الروسي لمًا تتمتع به من جودة عالية ومنافسة للمنتجات الأخرى.

وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية بالمجموعة الروسية إن مشاركتهم في معرض صحاري الذي يُعقد بالقاهرة حاليًّا تهدف إلى التوسع في استخدام المعدات الروسية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ضوء اهتمام مصر بتطوير قطاع الزراعة والاتجاه إلى تبني نظم الميكنة الزراعية، بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل.

وأوضحت مسؤولة العلاقات الخارجية بالمجموعة الروسية أن المؤسسة الروسية تضم عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في إنتاج جميع المعدات الزراعية بكل أنواعها، والتي يمتد عمرها إلى نحو ٢٠٠ عام؛ منها شركات متخصصة في إنتاج وصناعة الجرارات والمقطورات وأيضًا معدات الري الحديث، وعدد آخر من المعدات الزراعية صغيرة الحجم والتي يمكن استخدامها في أراضي الدلتا القديمة.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على آلية العمل من خلال تحديد الاحتياج الفعلي للسوق المصرية وضرورة قيام الشركات الروسية التابعة لمؤسسة روسبتسماش بعرض نماذج من المعدات والآلات الزراعية التي تتناسب مع السوق المصرية ببعض محطات قطاع الزراعة الآلية، وصياغة بروتوكول تعاون بين الشركة ووزارة الزراعة، فضلًا عن ضرورة وجود منطقة تصنيع لإنتاج المعدات الزراعية الروسية داخل مصر لنقل تكنولوجيا صناعة تلك المعدات في ضوء انضمام مصر إلى دول تجمع البريكس وإمكانية استخدام مصر مركزًا لوجستيًّا لتوزيع منتجات المؤسسة وشركاتها لدول القارة الإفريقية، على أن يتم التنسيق والمتابعة في هذا الأمر مع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة كنقطة اتصال من الجانب المصري.

يُذكر أن المؤسسة الروسية تقوم حاليًّا بعرض منتجاتها بمعرض صحاري الذي افتتحه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أول من أمس.

وتقدم ممثلو الشركة بدعوة الوزير إلى زيارة روسيا؛ للمشاركة في معرض المعدات الزراعية في روسيا المزمع انعقاده في أكتوبر ٢٠٢٤.

حضر اللقاء عن الجانب المصري د.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ود.سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، ود.حازم مهاود مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية.