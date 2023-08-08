بعد ساعات من افتتاحه.. العشرات يزورون ضريح السيدة نفيسة: تحفة معمارية - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: محمود بكار

زار العشرات من محبي ومريدي آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، الثلاثاء، بعد ساعات من افتتاحه رسميا.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، يرافقه سلطان طائفة البهرة بالقاهرة، مسجد وضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.

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ورصدت عدسة "مصراوي" إقبال الكثير من المريدين على زيارة ضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، بعد انتهاء أعمال التطوير والترميم، التي حولت المكان إلى تحفة معمارية.

وأغلقت وزارة الأوقاف، ضريح وجزء من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، في شهر أبريل 2022، بسبب أعمال التطوير.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن افتتاح مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي وافتتاح مسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) ومسجد سيدنا عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) ومسجد الظاهر بيبرس و الحاكم بأمر الله والسيدة فاطمة النبوية بعد تطويرها تطويرا يليق بمكانتها وتاريخها يأتي اليوم افتتاح مسجد نفيسة العلم ( رضي الله عنها ) .

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمارة بيوت الله عز وجل وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وحرصه على افتتاح هذه المساجد بنفسه سواء ما تم تطويره كمسجد الإمام الحسين و مسجد السيدة نفيسة أو ما تم إنشاؤه وتشييده كمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث كان الداعم الأكبر لخروجها على هذا المستوى المشرف الذي يليق بمكانة هذه المساجد و بجمهوريتنا الجديدة وهو ما نسأل الله عز وجل له القبول.

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وقال وزير الأوقاف:"نقول شكرا للرئيس السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل، شكرا على تشريفكم لافتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي عنها، بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وجعل عمارة هذه المساجد بركة على مصر وأهلها أجمعين.

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