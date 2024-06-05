مصطفي الفقي: هذا مطلبي من الحكومة الجديدة



كتبت -داليا الظنيني:

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي، أن ما سيحدث فى الحكومة الحالية أكبر من التعديل، مشددا على ضرورة أنه يجب التحدث مع المواطنين بشكل مباشر خاصة فى القرارات الهامة مثل ارتفاع سعر الرغيف الخبز.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بى سى مصر، مساء الثلاثاء، أنه يجب على الوزراء الحاليين التمهيد للقرارات الهامة وليس بعد صدورها، موضحا أن البعض يرى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شخص جديد.

وأوضح أن إجراءات مثل زيادة المعاشات أو المرتبات تحول حالة عدم رضا الشعب إلى رضا، مؤكدا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تحسين الأداء وإزالة القلق عند المواطنين وإرضائه.

وشدد على ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولويات واضحة والتعامل مع الظروف السياسه فى المنطقة، مضيفا: وزير التموين الحالى من أكفأ الوزراء رغم انتقاده من الكثير.

واستطرد: على الحكومة الجديدة أن تغير منظورها تجاه الفئات والطبقات المجتمعية ودعم الطبقة المتوسطه، مشيرا أن رئيس السيسي يتعمد أحيانا إعطاء توجيهات علنية ليشهد المواطنين على المسئولين، متوقعا أن الصحة والتعليم من الوزارات المتوقع تغييرها.