قطع الكهرباء يتصدر التريند.. هل يستمر تخفيف الأحمال لـ 3 ساعات يومياً؟

كتب - محمد عاطف:

تصدر تخفيف أحمال الكهرباء لنحو 3 ساعات عن عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، قائمة الأكثر بحثا على جوجل بأكثر من 2000 عملية بحث جارية، خلال الساعات الأخيرة، في الوقت ذاته برزت التدوينات التي تتحدث عن الكهرباء ضمن تصنيفات المحتوى الرائج الآن على فيسبوك بأكثر من 800 ألف شخص يتحدث عنها، وسط تساؤلات بشأن مدة استمرار هذا الإجراء الجديد من وزارة الكهرباء.

وسبق أن كشف مصدر مسؤول بمركز التحكم القومي للكهرباء، صدور تعليمات جديدة لجميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تتضمن تغيير العمل بخطة تخفيف الأحمال لتبدأ من 3 عصرًا وتنتهي 8 مساءً، بحيث يتم توزيع 4 فترات كل فترة 3 ساعات.

كما أعلنت محافظة القليوبية، أنه سيتم زيادة وقت تخفيف الأحمال بالكهرباء اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بمقدار 3 ساعات بالنسبة لمن يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعتين، أما من يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعة واحدة فستصبح ساعتين فقط.

وقال مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لمصراوي، إن اليومين الماضيين شهدا ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك كميات المازوت الموردة من البترول لشركات الإنتاج حيث سجل معدل الاستهلاك اليومي 30 ألف طن مازوت يوميًا و25 مليون متر مكعب غاز يوميًا.

بيان يحسم الجدل

وفي بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، أنه تم زيادة فترة تخفيف الأحمال "اليوم فقط" لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وذكر البيان أنه "نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية".

موعد نهائي

وفي هذا الصدد، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وجه وزارتي الكهرباء والبترول بتوفير الموارد للانتهاء من تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري.

وأكد في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد، أن تخفيف الأحمال فترة مؤقتة والحكومة ملتزمة بتنفيذ وقف تخفيف الأحمال ويتم العمل على هذه الخطة حاليا.