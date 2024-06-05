اليوم.. "مصر للطيران" تسير 20 رحلة إلى الأراضي المقدسة

القاهرة - أ ش أ:

تسير شركة "مصر للطيران" اليوم الأربعاء، 20 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة؛ لنقل حجاج بيت الله الحرام، من بعثات وزارات الداخلية والصحة والسياحة والآثار، و"قرعة" القاهرة وقنا وأسوان، و"تضامن" الجيزة والشرقية والقليوبية وسوهاج والترانزيت وحجاج "كوناكري" وحج أفراد وأجانب.

وستسير الشركة 10 رحلات "القاهرة - جدة" ورحلة واحدة "الأقصر - جدة"، و5 رحلات "القاهرة- المدينة المنورة"، بالإضافة إلى رحلة "الأقصر - المدينة المنورة"، ورحلتين "كوناكري - المدينة المنورة"، فضلا عن رحلة "القاهرة - الطائف".