عالم أزهري: هذا العمل أقرب وأحب إلى الله من صيام ذي الحجة

كتبت -داليا الظنيني:

قال الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن العمل الصالح أهم من الشعائر، مستشهدًا بحديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال: "أتدرون من المفلس قالوا من لا درهم أهم ولا دينار، فرد النبي المفلس من يأتي بصلاة وصيام وحج وقد سب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته".

وأوضح "نصر"، في لقاء تلفزيوني على قناة "الشمس"، أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر من ذى الحجة، مؤكدًا أن العمل الصالح والتقرب إلى الله أهم من صيام العشر الأواخر من ذي الحجة.

وأضاف: أن إطعام المساكين والفقراء أحب وأفضل للشريعة من الصيام، مؤكدا أن الصيام في العشر الأيام من ذي الحجة لا يصح بدون الالتزام بشعائر الله.