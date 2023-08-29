4 مصابين في تصادم سيارتين بنفق الودي بالصف

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين مركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بنفق الودي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى نقل، ما أسفر عن سقوط 4 مصابين.

نقل المصابون إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.