أولى رحلات العمرة خلال أيام.. "غرفة السياحة": الأسعار كما هي والشركات بدأت بالتوثيق
كتب- محمد أبو بكر:
قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة بداية من اليوم بدأت في توثيق أوراقها رسمياً لبدء أولى رحلات العمرة خلال الفترة القادمة.
وأضاف "صادق" لـ"مصراوي" في تصريحات خاصة، أنه من المتوقع أن تبدأ أولى رحلات العمرة خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً أن بعض الشركات اوراقها جاهزة وكانت بانتظار فتح الباب لتوثيق الأوراق.
فيما أوضح أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة لـ"مصراوي"، أنه من المتوقع أن تكون أسعار الفئة الاقتصادية بداية من 25 ألف جنيه والخمس نجوم بداية من الـ50 ألف جنيهاً، بينما أشار "صادق" لوجود بعض الرحلات في الفئة الاقتصادية تبدأ من 18 ألف جنيه.
وأكد "باسل السيسى" عضو غرفة شركات السياحة لـ"مصراوي"، أن الأسعار هذا العام فيما يخص العمرة لن يزيد عن السنوات السابقة، وأن الضوابط هذا العام حاربت الكيانات الوهمية التي استنزفت من موارد الدولة.
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