توفر وظائف بالقطاع الخاص والاستثماري.. "العمل" تعلن شروط الالتحاق بدورة التدريب المهني



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، عن بدء التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظة، وذلك بـ 4 مراكز للتدريب المهنى الثابتة، ووحدة التدريب المتنقلة التابعة لها بمدن وقرى المحافظة.

وأوضح حسام طلبة وكيل مديرية العمل بالدقهلية في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم فتح باب التقديم للحصول على الدورات التدريبية بمراكز التدريب التابعة للمديرية وهي كالآتي:

- مركز تدريب ميت غمر وعنوانه، ش الحرية بجوار مسجد فاطمة الزهراء، على مهن التبريد والتكييف، والتفصيل والخياطة، والحاسب الآلي، والنجارة.

- مركز تدريب أجا وعنوانه، ش فهمي بجوار مبنى البريد، على مهن التبريد والتكييف، والحاسب الآلي، والمشغولات اليدوية، وإصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية.

- مركز تدريب السنبلاوين، وعنوانه ش عزبة صقر، أمام ورش مجلس المدينة، على مهنة التبريد والتكييف، والتفصيل والخياطة ، والخراطة.

- مركز تدريب المنزلة، و عنوانه حي عرفات شلباية للتدريب على مهن التبريد والتكييف، وإصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية، والنجارة، وإصلاح وصيانة الحاسب الآلي، واللغة المهنية.

- البرامج التدريبية المتوفرة بوحدة التدريب المتنقلة، بقرية المحمودية مركز دكرنس، على مهن التفصيل والخياطة، و السباكة الصحية، والتوصيلات الكهربائية.



وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب الراغب في الالتحاق بفرص التدريب المجانية على المهن المشار إليها، من خلال التقدم بمقرات مراكز التدريب الثابتة، أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى سن 45 سنة، وأن مدة التدريب تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.



وأكد أنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات،وتشترط "الوزارة" فى الحصول على دورات ما يلي:

- إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى.

- إجراء إختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية.

وأشار إلى أن مميزات التدريب تكون كالآتي:

-يحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات.

- يتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم.

- يحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى .