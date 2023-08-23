وزير النقل يبحث مع محافظ الدقهلية مشروعات الطرق والنقل النهري بالمحافظة

كتب- محمد نصار:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل في نطاق محافظة الدقهلية.

وتناول اللقاء مشروعات الطرق التي تنفذها الوزارة في نطاق المحافظة حيث تم الانتهاء من مشروع توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة على النيل وإنشاء حارة ثالثة بطول 4.5 كم وإنشاء المرحلة الأولى من منزل ومطلع كوبري الجامعة على النيل.

وجار إنشاء المرحلة الثانية من المنزل والمطلع بتكلفة 1 مليار جنيه وكذلك متابعة تطوير وتوسعة طريق رافد جمصة (المنصورة - جمصة) بطول 50 كم وتكلفة 2 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرق وجار الانتهاء من توسعة 3 كباري واقعة على الطريق.

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء طريق شرق الرياح التوفيقي في نطاق محافظة الدقهلية في المسافة من (هلا - ميت غمر - أجا) بطول 35 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه وتطوير طريق (المنصورة - محلة دمنة - دكرنس) بطول 18 كم وتكلفة 135 مليون جنيه والمرحلة الثانية من ازدواج طريق (المنصورة - طناح - دكرنس - المطرية) في المسافة من طناح حتى دكرنس بطول 10 كم وتكلفة 278 مليون جنيه.

وتم كذلك متابعة تطوير الطريق الدولي الساحلي بإنشاء طريق الشاحنات الخرساني ليكون 6 حارات بكل اتجاه: 3 حارات طريق رئيسي أسفلتي + 3 حارات شاحنات رصف خرساني في القطاعات من (دمياط - المنصورة الجديدة - كراكة الرمال السوداء) بطول 84 كم وتكلفة 9.6 مليار جنيه وكذلك إنشاء كوبري أعلى تقاطع طريق (المنصورة - دمياط الغربي - خط سكة حديد طنطا - دمياط) بتكلفة 420 مليون جنيه.

وبحث اللقاء مشروعات تطوير الطرق الجاري تنفيذها بمبادرة حياه كريمة في نطاق المحافظة بإجمالي أطوال 138 كم وتكلفة 2.3 مليار جنيه وأهمها طريق (دمياط - شربين - طلخا الغربي) بطول 37 كم وطريق (شربين - دمياط الشرقي) بطول 25 كم وطريق (شربين - كفور الغاب) بطول 20 كم وطريق (شربين - بسنديله بلقاس) بطول 12 كم.

وتناول اللقاء تطورات استكمال طريق المشاية وتحويل الطريق القائم إلى ممشى لأهل مدينة المنصورة.

كما تم متابعة الطريق الدولي الساحلي في نطاق محافظة الدقهلية، والذي يتضمن إنشاء 3 كباري مشاة على الطريق الدولي الساحلي لتأمين عبور الطلبة والمواطنين أمام الجامعات (الدلتا – المنصورة الدولية – المنصورة الأهلية)، ودراسة تقليص المناطق المستقطعة من المنطقة الصناعية بجمصة إلى أقل حد واستكمال تنفيذ طريق الشاحنات في نطاق مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة.

وستقوم وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري بمعاونة محافظة الدقهلية بتطوير (6 مراسي) نهرية والتعاقد مع شركة متخصصة في تسيير الأتوبيسات النهرية لتنشيط حركة النقل النهري في مدينة المنصورة وربطها بمدينة شربين شمالا وميت غمر جنوبا.