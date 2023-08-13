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الجريدة الرسمية تنشر قرار مد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام

03:25 م الأحد 13 أغسطس 2023

أسامة ربيع

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القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٣ بمد خدمة أسامة منير ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من ١٢ أغسطس ٢٠٢٣.​

وكان أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال السنة المالية الحالية، والتي تنتهي بنهاية يونيو، إلى 9.4 مليار دولار، مسجلة مستوى قياسي.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، جاء تطور إيرادات قناة السويس في خلال 5 سنوات كالتالي:

- 2018/2019: 5.75 مليار دولار

- 2019/2020: 5.72 مليار دولار

- 2020/2021: 5.84 مليار دولار

- 2021/2022: 7 مليارات دولار

- 2022/2023: 9.4 مليار دولار

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أسامة ربيع هيئة قناة السويس الجريدة الرسمية

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