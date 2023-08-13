نشاط رياح والقاهرة 34 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد



كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأحد، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة، أن طقس الأحد؛ حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، أشارت الهيئة إلى أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأحد..

العظمى الصغرى

درجة الحرارة في القاهرة 34 25

درجة الحرارة في دمنهور 33 25

درجة الحرارة في وادي النطرون 34 24

درجة الحرارة في كفر الشيخ 33 24

درجة الحرارة في المنصورة 34 25

درجة الحرارة في الزقازيق 34 25

درجة الحرارة في شبين الكوم 34 25

درجة الحرارة في طنطا 34 24

درجة الحرارة في دمياط 32 24

درجة الحرارة في بورسعيد 32 25

درجة الحرارة في الإسماعيلية 35 23

درجة الحرارة في السويس 35 24

درجة الحرارة في رأس سدر 36 25

درجة الحرارة في كاترين 34 17

درجة الحرارة في الطور 35 26

درجة الحرارة في طابا 37 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ 40 30

درجة الحرارة في الإسكندرية 30 24

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 31 24

درجة الحرارة في رأس غارب 38 28

درجة الحرارة في الغردقة 39 28

درجة الحرارة في سفاجا 38 29

درجة الحرارة في مرسى علم 38 28

درجة الحرارة في شلاتين 38 29

درجة الحرارة في حلايب 35 29

درجة الحرارة في أبو رماد 36 29

درجة الحرارة في رأس حدربة 35 28

درجة الحرارة في الفيوم 35 24

درجة الحرارة في بني سويف 35 23

درجة الحرارة في المنيا 36 24

درجة الحرارة في أسيوط 36 23

درجة الحرارة في سوهاج 38 25

درجة الحرارة في قنا 42 26