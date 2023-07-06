سؤال برلماني بشأن موقف القاهرة من الانضمام لـ "تحالف شنغهاي"



كتب- نشأت علي:

توجه المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى وزيري الخارجية والتعاون الدولي، بشأن موقف القاهرة من الانضمام إلى "تحالف شنغهاي" بقيادة الصين وروسيا.

وقال البرلماني، في سؤاله، تُعد "شنغهاي" بمثابة منظمة حكومية دولية تأسست عام 2001، وتضم 8 دول، هي الصين، وروسيا، والهند، وأوزبكستان، وباكستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، تهدف إلى التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

واعتبر "شكري"، المنظمة أحد أبرز البدائل الدوليّة المنافسة للقطبية الأحادية، المتمثّلة في الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة التوازن في العلاقات الدوليّة، وكبديل دولي غير البديل الأوروبي - الأمريكي ذو المعايير الغربية المغايرة لمعايير الشرق، ولا سيَّما عقب سلسلة الإخفاقات التي مُنى بها الغرب الأوروبي والأمريكي؛ نتيجةَ سياساته في ليبيا وأفغانستان والعراق وغيرها، والتي أدت إلى تمدّد بعض الدول الإقليميّة.

ونوّه إلى أن هناك الكثير من الدول العربية والغربية تسعى جاهدة إلى الانضمام إلى هذا التكتل العالمي الواعد في ظل التطورات المتلاحقة على المسرح العالمي على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.

واستطرد "شكري"، من خلال قراءة متأنية لدول تحالف "شنغهاي" سنجد أنها تحتوي على 4 قوى نووية كبرى ضمن دول النادي النووي، كما أنَّ الصين وروسيا تمتلكان حقّ النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وتمثّلُ مساحة الدول الأعضاء أكثر من 30 مليون كم2، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 3.5 مليار نسمة.