مدبولي: الدولة مهتمة بحملة "100 يوم صحة " لتعزيز الرعاية الصحية

القاهرة - مصراوي:

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن اهتمام الدولة بحملة "100 يوم صحة" ضمن مبادراتها لتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المحافظات، والوصول بمختلف خدمات القطاع الطبي إلى جميع المستحقين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ حيث تم استعراض موقف تنفيذ حملة "100 يوم صحة".

واستعرض وزير الصحة والسكان -خلال اللقاء- موقف خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل الطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" للمواطنين، خلال عملها بجميع المحافظات.

وأوضح وزير الصحة أن عدد الخدمات المقدمة في اليوم التاسع لحملة "100 يوم صحة" بلغ أكثر من 234 ألف خدمة متنوعة، وبذلك يصل إجمالي عدد الخدمات المقدمة في هذه الحملة حتى الآن إلى أكثر من 3 ملايين خدمة، من خلال 62 قافلة متمركزة بجميع محافظات الجمهورية، ضمن الحملة لتغطي أماكن تجمعات المواطنين، في الميادين والطرق والشوارع الرئيسية، الأكثر ازدحاما إلى جانب المدن الساحلية والشواطئ.

وقال إن حملة "100 يوم صحة" حققت معدلات كبيرة في تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، وبلغ العدد الإجمالي للأطفال الذين تم تطعيمهم، من خلال الحملة، أمس، 62 ألفا و561 طفلا، كما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، بالإضافة إلى خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، فضلا عن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بجانب الخدمات المقدمة ضمن الحملة لصحة الأم والجنين، وكذا خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية، وغيرها من الخدمات المتنوعة الأخرى.

وأضاف أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 32 ألفًا و600 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات؛ لرفع الوعي وتوجيه المواطنين لتلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

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