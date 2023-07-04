تكليف دفعة صيدلة 2021.. برلماني: لماذا لا تلتزم الحكومة بتعيين خريجي الصيدلة سنويًّا؟

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر تكليف خريجي دفعة صيدلة 2021.

وتساءل شمس الدين، قائلاً: لماذا تتكرر هذه المشكلة بصورة مستمرة؟ ولماذا لا تلتزم الحكومة ووزارة الصحة بتعيين خريجي كليات الصيدلة سنويًّا؟ وهل هناك زيادة في أعداد خريجي كليات الصيدلة ووزارة الصحة ليست في احتياج إليهم؟ مؤكداً أنه كان من المفترض أن يتم تكليف دفعة 2022 بعد صدور قرار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بتكليف دفعات كلية الصيدلة إلى خريجي 2025، وطبقًا لقانون 29 لسنة 1974 فإنه يُبت في أمر التكليف في مدة أقصاها سنة.

وطالب النائب الحكومة بسرعة إنهاء إجراء تكليفهم؛ خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكداً ضرورة اتخاذ مجموعة من السياسات الجديدة؛ خصوصًا في ظل زيادة عدد الصيادلة سنويًّا، بخاصة كليات الصيدلة الخاصة؛ من أجل إيجاد فرص عمالة لجميع خريجي كليات الصيدلة، وذلك من خلال التوسع في برامج متخصصة بكليات الصيادلة وَفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية حتى يجد الخريج فرصة عمل عقب التخرج؛ خصوصًا أن كليات الصيدلة تعتبر من كليات القمة.

وطالب شمس الدين الحكومة بالتوسع في إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية في قطاع الأدوية وتشجيع مستثمري قطاع الدواء على التوسع في شركات الأدوية وإنشاء الشركات الجديدة؛ ليس لاستيعاب خريجي كليات الصيدلة فقط؛ ولكن لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوطين وتعميق مثل هذه الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة صادرات مصر من الأدوية لمختلف دول العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.