وزارة العمل: بذلنا جهودا للحد من حوادث بيئة العمل وتأمين كافة المنشآت خلال 10 سنوات

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزارة العمل أنها بذلت جهودًا ومارست سياسات توفير ومتابعة ملف الصحة المهنية، بجانب العمل على الحد من حوادث بيئة العمل والتقليل من مخاطرها وتأمين كافة المنشآت، وذلك خلال الـ10 سنوات الماضية.

وذكرت الوزارة، في تقرير اليوم الاثنين، أن هناك توجيهات مستمرة من الوزير حسن شحاتة للمديريات بضرورة الاهتمام بهذا الملف والمتابعة المستمرة لتطبيق الأحكام والقوانين والاستمرار في سياسات التوعية للعامل وصاحب العمل.

وأوضحت، أنها أحكمت الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون في مجال السلامة والصحة المهنية، وقامت بالتفتيش الدوري على 359 ألفًا و610 منشآت، واتخذت الإجراءات القانونية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير 464 ألفًا و754 محضرا، وأجرت 43830 قياس مخاطر بيئة عمل بالمنشآت، وبحثت وحققت في 2318 حادثا جسيما و1185 مرضًا مهنيًا على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنها أعدت نظام "تفتيش الإلكتروني" لنشاط السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة وتنفيذه على مراحل، المرحلة الأولى هي حوسبة 12 مكتب سلامة في 11 محافظة، والثانية هي حوسبة كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية بـ4 محافظات هي (الإسكندرية - بورسعيد - الشرقية - الفيوم)؛ ليصبح عدد المكاتب المحوسب 27 مكتب سلامة، والثالثة هي العمل على حوسبة كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية باستهداف 207 مكاتب سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية.

وتابعت أنه بمجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية جرى إعداد وتنفيذ بعض الأفلام التمثيلية، والأعمال الفنية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشرها على الوسائط الإعلامية المتنوعة، وتوقيع 14 بروتوكول تعاون مع عدد من الشركات والجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة السلامة للعاملين بهم ولطلاب الجامعات ومنها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وتابعت أنه تم توقيع بروتوكولات مع جامعات (عين شمس - الإسكندرية - الزقازيق - الأزهر - المنصورة - الإسماعيلية - فاروس - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - قناة السويس - الأقصر - أسوان - جنوب الوادي) وجمعية أصحاب المعاهد الخاصة، حيث تم تنفيذ 11 ندوة توعية بالجامعات المختلفة استفاد منهم ما يقرب من 8000 طالب وطالبة، و28 ورشة عمل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق استفاد منهم ما يقرب من 840 عاملًا وعاملة بالشركة.

ولفتت إلى تنفيذ عدد من المبادرات لتوفير بيئة عمل أمنة والحد من المخاطر منها مبادرة "المناخ مسؤوليتي" التي أطلقتها منذ بداية سبتمبر 2022 بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة (6 - 18) نوفمبر 2022 وتنفيذها في 12 محافظة على مستوى الـ27 محافظة، تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، والتوعية والثقافة المطلوبة في كيفية ترشيد استهلاك الطاقة المتاحة، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع،للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية؛ تماشيًا مع إطلاق مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تنفيذها في 12 محافظة على مدار يوم واحد فقط بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية - الإسكندرية - المنيا - أسيوط - أسوان - بورسعيد - جنوب سيناء).

ولفتت إلى مبادرة (سلامتك تهمنا) والتي تستهدف عمال مصر على مختلف القطاعات، وأنه تم تنفيذ 34 ندوة بمختلف المحافظات استفاد منها ما يقرب من 2184 عاملًا وعاملة، وشارك فيها أكثر من 230 منشأة، ومبادرة (أعرف/أحمي نفسك) التي تستهدف المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 عاملًا، حيث تنفيذ 410 ندوات بمعظم المحافظات استفاد منها 30 ألف عامل وعاملة.

وأشارت إلى مبادرة "مفتش جديد" استهدفت مفتشي السلامة بمديريات العمل بهدف رفع كفاءة جهاز التفتيش من الناحية الفنية وتوحيد المفاهيم، حيث تم تنفيذها في 19 ندوة داخل 19 محافظات استفاد منها 536 مفتشا ومدير مكتب، ومبادرة (صحتك غالية علينا) للتواصل مع العمال لمنع التعرض للأمراض المهنية بكافة أشكالها، والتوعية بالمخاطر التي تنتج عن العمليات الصناعية وتسبب الأمراض، وتم تنفيذ 35 مبادرة استفاد منها 4000 عامل وعاملة.

وأكدت تنظيمها لـ46 مُلتقى متنوع للسلامة والصحة المهنية للتوعية بأحكام السلامة الصحة المهنية شارك فيها 401 منشأة وحضور 3905 عمال وعاملات وتنفيذ 1479 ندوة توعية بموضوعات مختلفة تخص السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 23 ألفا و183 عاملاً.

وأوضحت تنظيمها لأسابيع السلامة والصحة المهنية والتي تهدف لإجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية لتحديد مدى استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الالتزام بقوانين والقرارات المُنفذة للسلامة والصحة المهنية، حيث تم تنظيم 22 أسبوعًا للسلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 14 ألفًا و633 عاملًا.

وأضافت أنه بمجال التدريب على السلامة والصحة المهنية قام المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل خلال عام 2022 بتنفيذ 3235 دورة تدريبية استفاد منها 63014 مُتدربا، وقدم 1043 خدمة ميدانية واستشارة فنية للمنشآت، وأعد ونشر 13 بحثا في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة.​