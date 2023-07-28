موجات شديدة الحرارة وأعلى معدلات رطوبة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أغسطس

العظمى بالقاهرة 36 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا



كتب- محمد شاكر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت الهيئة، أنه وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.

ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية.

وقد يتخلل الشهر موجات شديدة الحرارة، ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣.

وخلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس من المتوقع أن يمتد مرتفع العروض الوسطى مصحوبا برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء معلنا بذلك عن الإنفراجة المنتظرة لكسر الموجة شديدة الحرارة التى نشهدها حاليا.