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الحكومة: إنشاء محطة تحلية مياه على مساحة 1.5 فدان في شمال سيناء

04:58 م الأربعاء 15 مايو 2024

مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالترخيص بالانتفاع بمساحة شاطئية نحو 1.5 فدان ناحية رفح بمحافظة شمال سيناء.

وتأتي الموافقة لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 المُستهدف تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص مع استهداف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المحطات، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تغذيتها.

مجلس الوزراء إنشاء محطة تحلية مياه شمال سيناء الدكتور مصطفى مدبولي
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