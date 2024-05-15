إعلان

BBC

السيسي يصل البحرين للمشاركة في القمة العربية

05:36 م الأربعاء 15 مايو 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الأربعاء، إلى مملكة البحرين؛ للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، والتي تعقد بمدينة المنامة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز، قبل قليل.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، صرح أن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي يصل البحرين مجلس جامعة الدول العربية مدينة المنامة بالبحرين قناة إكسترا نيوز
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لمدة أسبوع.. تفاصيل موجة شديدة الحرارة تبدأ غدا الخميس

إعلان

إعلان

مدبولي: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة
28 صورة لمحطات مترو الأنفاق الجديدة (من التوفيقية للجامعة)
وزارة العمل: وظائف بتخصصات مدرسين وممرضات في 13 محافظة
موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل