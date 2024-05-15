السيسي يصل البحرين للمشاركة في القمة العربية

كتب- محمد أبو بكر:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الأربعاء، إلى مملكة البحرين؛ للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، والتي تعقد بمدينة المنامة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز، قبل قليل.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، صرح أن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.