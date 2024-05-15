فيديو وصور- منى عبد الغني تكشف عن سر ارتدائها الحجاب

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني، عن سر ارتدائها الحجاب، على الرغم من عملها بالوسط الفني والإعلامي .

وقالت منى عبد الغني، خلال لقائها ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين: "إن سبب ارتدائي الحجاب جاء عقب الوفاة المفاجئة التي تعرَّض لها شقيقي؛ حينها وقفت مع نفسي وقفة صادقة، وعزمت على أن أكون على أتم الاستعداد للقاء وجه الله ، في أي وقت، وقررت أن أرتدي الحجاب".

وأشارت الإعلامية والفنانة إلى أنها تأمل وتطمح دائمًا إلى أن تكون قدوةً حسنةً بالمجتمع، وتقدم رسالةً هادفةً وبناءةً من خلال عملها بالوسط الفني والإعلامي.

ولفتت عبد الغني إلى أن الصعود للترند يمكن أن يتحقق برسائل إيجابية وهادفة للمجتمع، ولا يقتصر على التصرفات غير المألوفة أو الخارجة عن عادات وتقاليد المجتمع.

جدير بالذكر أن منى عبد الغني هي مغنية وممثلة ومذيعة؛ لها العديد من الأعمال الفنية، كان آخرها مسلسل "قلع الحجر"؛ الذي حاز على إعجاب عدد كبير من الجماهير.

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