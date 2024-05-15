صور.. وزير النقل يقود أول تاكسي كهربائي في العاصمة الإدارية

أول تعليق من الفريق كامل الوزير على مخاوف المواطنين من بعض شركات النقل

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدء التشغيل التجريبي صباح اليوم للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية بعدد 10 سيارات كهربائية (تاكسي) داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة وذلك من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيله تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع (60 سيارة شيفروليه بولت - 85 سيارة MG4).

وأكد الوزير: لأول مرة يتم تشغيل السيارات الكهربائية في مصر (التاكسيات) حيث نشغل اليوم أول تاكسي للعاصمة لتقديم خدمة متميزة ونظيفة وآمنة ومريحة للركاب، لافتا إلى أن السيارات التي تم تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلي اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت) بالإضافة إلي أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

كما أشار الوزير، إلى أن هذه السيارات التي يتم تشغيلها مملوكة لشركة تابعة لوزارة النقل وشركة العاصمة وأن ذلك يسير بالتوازي مع تشجيع شركات القطاع الخاص وتعظيم دوره في هذا المجال من أجل التنافس على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، متابعًا: نحن نتنافس مع القطاع الخاص في تقديم خدمة مميزة للراكب ولا نلغي دوره بل نعظمه.

جدير بالذكر أن حجز السيارة الكهربائية متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول نيو كابيتال كاب (New Capital Cab) والذي تم إطلاقه اليوم تزامنا مع بدء التشغيل التجريبي للسيارات وهناك إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

كما أن هذه السيارات هي وسيلة المواصلات الثانية التي ستعمل داخل العاصمة بعد أتوبيسات شركة أكتا وسيعقبهما لاحقا مونوريل شرق النيل الذي يمر على 8 محطات بالعاصمة الإدارية وكذا والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يمر على 7 محطات داخل العاصمة الإدارية لتكتمل منظومة النقل المخططة للعاصمة بوسائل نقل ذكي أخضر مستدامة تتزايد مع الزيادة السكانية، كما تتكامل مع وسائل المواصلات الأخرى المؤدية إلى العاصمة من كل أنحاء الجمهورية وصولا لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.