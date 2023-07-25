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BBC

الزراعة: مصر اتخذت خطوات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها

06:41 م الثلاثاء 25 يوليه 2023

الدكتور محمد القرش

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القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية قامت باتخاذ خطوات استباقية؛ على خلفية التوسع في المساحات المزروعة، وزيادة إنتاجية الأراضي والمياه لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها، إضافة إلى مجموعة من المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية.

وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023، الذي عقد بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات، يعد واحدا من المؤتمرات الهامة، مبينا أنه من خلال هذا المؤتمر يتم توحيد الجهود من أجل الوصول لأمن غذائي مستدام لكل شعوب العالم.

وأكد أنه لا يمكن أن تقوم دولة واحدة في الحد من التغيرات المناخية، ولكن لا بد من تكاتف جهود العالم لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها، لتحقيق الأمن الغذائي لكافة الشعوب.

وأشار إلى أن العالم كله يرى الآن التأثير الكبير للتغيرات المناخية التي حدثت، لافتا إلى أن تلك الأزمة مع الأزمات العالمية التي حدثت، أثرت على الأمن الغذائي العالمي.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قد ألقى كلمة مصر في فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023".

هذا المحتوى من

Asha

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الدكتور محمد القرش وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التغيرات المناخية منظمة الأغذية والزراعة العالمية السيد القصير لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023

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