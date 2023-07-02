التنمية المحلية: 600 مليون جنيه لشراء 110 أتوبيسات كهرباء للقاهرة والإسكندرية

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود ومبادرات ومشروعات الوزارة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وحتى 30 يونيو 2023 وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو نحو تبني مشروعات تساهم في مواجهة التغيرات المناخية وعودة التوازن البيئي والتحكم في الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري.

وأشار اللواء هشام آمنة، في بيان، الأحد، إلى أنه يتم العمل على مجموعة محاور في هذا الملف المهم مثل تنفيذ البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات البلدية الجديدة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، واستخدام الأتوبيسات الكهربائية في منظومة النقل، وإحلال وتجديد الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى متابعة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لعام 2022.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة يتضمن عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات حيث يتم التنسيق مع وزارة البيئة لبحث تشغيل مصانع التدوير الجديدة وزيادة كميات وقود المرفوضات (RDF) دون تحمل الدولة أيه أعباء مالية، وجارٍ دراسة إمكانية قيام المحافظات بتشغيل عدد من المدافن الصحية التي تم الانتهاء منها.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تنفذ العديد من الإجراءات خلال هذا العام لتحسين البيئة منها توريد وتركيب 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه، وشراء 500 ألف كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 650 مليون جنيه، وشراء 1056 معدة جديدة بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه تشمل (لوادر – سيارات قلاب – حفارات – سيارات مكبس – سيارات هوك ليفتر – جليدر) لدعم منظومة النظافة الجديدة، فضلا عن استكمال رفع تراكمات تاريخية قدرها 2,3 مليون طن بتكلفة قدرها 360 مليون جنيه.

وعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مؤكدا أن المبادرة تتضمن زراعة 100 مليون شجرة من كل جهات الدولة خلال 7 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي 2022/2023، ومن المخطط قيام وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بزراعة حوالي 80 مليون شجرة خلال 7 سنوات.

ولفت إلى أن العام المالي المنتهي 2022/2023 شهد زراعة 7,7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، وتولت الوزارة توريد 5 ملايين شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العامين القادمين زراعة 24 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت في الانتهاء من زراعة المستهدف خلال العام المالي الحالي بالمحافظات، والذي يبلغ عدده 2,7 مليون شجرة، حيث تمكن إقليم القاهرة الكبرى من زراعة 1,4 مليون شجرة، يليه إقليم الصعيد بحوالي مليون شجرة، ثم إقليم القناة 284,4 ألف شجرة، وإقليم الدلتا 268,2 ألف شجرة، وإقليم الإسكندرية 122,4 ألف شجرة.

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الدولة على مواكبة التطور العالمي لصناعة الأتوبيسات التي تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أنه تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء تم توزيعهم لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والتي حصلت على 70 أتوبيسا، والإسكندرية بعدد 40 أتوبيسا وذلك بتكلفة 600 مليون جنيه.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات في إقامة محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين، موضحا أنه جارٍ تركيب 52 جهاز شحن قدرة 60 ك وات / ساعة موزعة كالتالي: 33 لمحافظة القاهرة تم تركيب 18 منها وجارٍ تنفيذ المتبقي، بينما كان نصيب محافظة الإسكندرية 19 شاحنا.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تعمل على قدم وساق لإحلال وتجديد الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار في إطار من الشراكة مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التي سيتم تعديلها 2262 أتوبيسا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1,2 مليار جنيه بما يحقق الاستفادة المثلى اقتصاديا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار، مشيرا إلى أن ذلك يتم على 6 مراحل المستهدف تعديله بالمرحلة الواحدة 377 أتوبيسا بتكلفة 200 مليون جنيه تماشيا مع نهج الدولة في تفعيل استخدام الوقود الآمن.

وفي إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، أوضح اللواء هشام آمنة أن المحافظات تقدمت في العام الأول للمبادرة بإجمالي 6200 مشروع لعام 2022، تم قبول 2200 مشروع استوفت شروط المبادرة، وبلغ عدد المشروعات التي تم اختيارها 162 مشروعا بواقع 6 مشروعات لكل محافظة، كما اختارت اللجنة التنظيمية للمبادرة 30 مشروعا فائزا، وتم الإعلان عن المشروعات الفائزة وتسليم الجوائز للمحافظات التي تقدمت بأفضل 18 مشروعا للبدء في تمويل تنفيذها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه منذ فتح باب التقدم للمبادرة والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دورتها الثانية مطلع شهر أبريل الجاري، حرصت وزارة التنمية المحلية على توجيه جميع المحافظات بنشر الوعي بأهمية مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال إيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع تساعد على التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وضرورة تمكين جميع الفئات من المشاركة الفعالة في المبادرة وخاصة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بطرح أفكارهم ومشروعاتهم في المبادرة، ونشر الوعي المجتمعي المحلي حول مواجهة تحديات التغير المناخي.