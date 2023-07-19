الـ 12 عربيًا.. أبرز 5 معلومات عن صندوق مصر السيادي

كتب- إسلام لطفي:

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه أُعْلِنَ انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميًّا، واحتلاله المرتبة 47 عالميا والـ12 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institute.

وحددت الهيئة بعض المعلومات عن صندوق مصر السيادي، والتي تمثلت في:

- إعلان صندوق مصر السيادي ضمن أكبر ٥٠ صندوق سيادي في العالم، مؤشر على صدق الرؤية المصرية في إدارة الأصول وتأكيدًا أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتى وإن كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية.

- تصل حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار، الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصوله ولديه خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

- تتماشى خطة الصندوق مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

- تأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها.

- يسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.