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رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

02:08 م الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥هـ.

جاء في نص برقية التهنئة:

"يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أغتنم مناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، لأعرب عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية، سائلا الله - جلت قدرته - أن يسدد بالتوفيق كل جهد مخلص يسعى لتقدم مصر، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادتكم ووطننا الغالي، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات... وكل عام وسيادتكم بخير . "

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حنفي جبالي الرئيس السيسي العام الهجري الجديد

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