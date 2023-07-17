رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد
كتب- نشأت علي:
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥هـ.
جاء في نص برقية التهنئة:
"يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أغتنم مناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، لأعرب عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية، سائلا الله - جلت قدرته - أن يسدد بالتوفيق كل جهد مخلص يسعى لتقدم مصر، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادتكم ووطننا الغالي، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات... وكل عام وسيادتكم بخير . "
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