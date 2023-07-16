مفتي الجمهورية يهنئ رئيس "النيابة الإدارية" بمنصبه الجديد ويثمن دور الهيئة في مكافحة الفساد

القاهرة- أ ش أ:

هنَّأ فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ على توليه منصبه الجديد، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الأحد.

أعرب الدكتور شوقي علام، عن بالغ تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة؛ تحقيقًا لقيمة العدالة وسيادة القانون، متمنيًا للمستشار حافظ عباس دوام التوفيق والرفعة والسداد.

من جانبه، أكد رئيس النيابة الإدارية، أهمية الدور الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في توطيد الأسس الدينية السامية، وإعلاء قيم التسامح والتراحم بين البشر أجمعين. ​