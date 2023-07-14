لتمكين المرأة فى المناصب القيادية.. إبتهال مختار رئيسًا لإدارة التكاليف بماستر بيلدر جروب

كتبت- نور العمروسي:

تعاقدت شركة ماستر بيلدر جروب للتطوير العقاري، مع إبتهال مختار، لتولي منصب رئيس إدارة التكاليف في الشركة وذلك ضمن استراتيجية الشركة الجديدة لضم الكفاءات البشرية المتميزة وتمكين السيدات في المناصب القيادية.

من جانبها عبرت إبتهال مختار عن سعادتها لإنضمامها لشركة ماستر بيلدر جروب لما تمتلكه الشركة من سمعة حسنة في القطاع العقاري حيث تعمل الشركة في العديد من المشروعات الإنشائية والسكنية فى العاصمة الإدارية إلى جانب مع كافة الشركات الوطنية لتحقيق رؤيه الرئيس عبدالفتاح السيسى في التطوير العمراني وخلق مساحات وأماكن سكنية جديدة.

وتمتلك مختار خبرة تمتد لأكثر من 12 عامآ حيث عملت في أكبر المشروعات في الدولة حيث إستطاعت خلالها دراسة السوق والتكاليف ومعرفة آليات مختلفة للمشروعات خصوصا بعد زيادة الأسعار فى ظل الوضع الإقتصادي.