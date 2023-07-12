يسُكت كل المشككين.. فيديو خروج موظفي الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الإعلامي أحمد موسى، عدة فيديوهات لحظة خروج الموظفين عقب انتهاء العمل اليومي، والذي يوضح كيف دبت حركة الحياة في العاصمة الإدارية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن العديد من الشائعات التي روجت من قبل المنصات الإلكترونية، أن العاصمة الإدارية، لن يسكنها أحد، والحياة لن تدب في العاصمة.

وأضاف موسى، أن ما نشاهده اليوم من حركة في العاصمة الإدارية عقب نقل العديد من الوزارات موظفيها للعمل من مقراتها بالعاصمة، وما نراه اليوم يسكت كل المشككين.

وكان المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية قال الشهر الماضي في تصريحات صحفية، إن هناك 17 وزارة و11 هيئة وجهة حكومية انتقلت بالكامل للعاصمة، كما أن هناك نحو 13 إلى 14 ألف موظف يأتون مكاتبهم كل يوم بالعاصمة، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء يعمل بالكامل.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس الثلاثاء، بحضور وزراء من المجموعة الاقتصادية، واستعرض خطة برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وخلال الاجتماع، أعلن مدبولي بيع مصر حصص أقلية في 7 شركات حكومية بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار لصالح عدد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وتستأجر الحكومة مقارها من شركة العاصمة الإدارية الجديدة بمبالغ تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويًا.