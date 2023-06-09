جمال شعبان: "الوقاية خير من العلاج" عبارة خاطئة

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، إن الوقاية تعني الحماية من الأمراض، موضحا أن جملة "الوقاية خير من العلاج" عبارة خاطئة.

وأوضح شعبان في بث مباشر على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن الوقابة والعلاج طرفان لا يجتمعان في وقت واحد، وجود أحدهما لن يأتي الداء.

وأوضح أن الفول واللحمة الحمراء والبيبسي والمشروبات الغازية فيها سم قاتل وتأثير اللحمة الحمراء على الكوليسترول ضار أو من اللحوم المصنعة لأن كل هذه المور تؤدي إلى تصلب شرايين القلب.